Железная женщина – Личное мнение

Мне категорически не нравится антинаучный бред про прививки, который несёт Маша Шукшина. Я не считаю её умной женщиной, а вот красивой — да, пожалуй, считаю.

Статная, русская красавица. Может играть в кино хозяйку Медной горы. И дочь у неё получилась тоже весьма привлекательной.



Фото: Соцсети

Она — в коллаже справа, зовут Аней. Точнее, привлекательной Аня была. Теперь уже — нет.

На мой субъективный взгляд, девушка уничтожила свою привлекательность, неуёмно занимаясь фитнесом.

За пару лет из стройной, женственной блондинки с приятным лицом она превратилась в грубую брюнетку с ногами капитана сборной по футболу.



Фото: Соцсети

Мне не нравится. А вам?

Сама же Анна гордится этой своей метаморфозой.

Пожалуй, процитирую:

Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом – час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя.



Час на дорожке после одной конфетки — ради чего? Ради того, чтобы выглядеть хуже, чем раньше?



Фото: Соцсети

У вас есть дети? Если бы ваша дочь упоролась фитнесом настолько, что стала бы выглядеть как крепкий паренёк, как бы вы себя повели?

Пацаны, а если бы ваша женщина повернулась на железе так, что вы перестали бы её узнавать, какими были бы ваши действия?

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