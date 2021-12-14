Железная женщина – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Мне категорически не нравится антинаучный бред про прививки, который несёт Маша Шукшина. Я не считаю её умной женщиной, а вот красивой — да, пожалуй, считаю.
Статная, русская красавица. Может играть в кино хозяйку Медной горы. И дочь у неё получилась тоже весьма привлекательной.
Фото: Соцсети
Она — в коллаже справа, зовут Аней. Точнее, привлекательной Аня была. Теперь уже — нет.
На мой субъективный взгляд, девушка уничтожила свою привлекательность, неуёмно занимаясь фитнесом.
За пару лет из стройной, женственной блондинки с приятным лицом она превратилась в грубую брюнетку с ногами капитана сборной по футболу.
Фото: Соцсети
Мне не нравится. А вам?
Сама же Анна гордится этой своей метаморфозой.
Пожалуй, процитирую:
Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом – час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя.
Час на дорожке после одной конфетки — ради чего? Ради того, чтобы выглядеть хуже, чем раньше?
Фото: Соцсети
У вас есть дети? Если бы ваша дочь упоролась фитнесом настолько, что стала бы выглядеть как крепкий паренёк, как бы вы себя повели?
Пацаны, а если бы ваша женщина повернулась на железе так, что вы перестали бы её узнавать, какими были бы ваши действия?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет