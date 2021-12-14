 

Железная женщина – Личное мнение

14.12.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мне категорически не нравится антинаучный бред про прививки, который несёт Маша Шукшина. Я не считаю её умной женщиной, а вот красивой — да, пожалуй, считаю.

Статная, русская красавица. Может играть в кино хозяйку Медной горы. И дочь у неё получилась тоже весьма привлекательной.


Фото: Соцсети

Она — в коллаже справа, зовут Аней. Точнее, привлекательной Аня была. Теперь уже — нет.

На мой субъективный взгляд, девушка уничтожила свою привлекательность, неуёмно занимаясь фитнесом.

За пару лет из стройной, женственной блондинки с приятным лицом она превратилась в грубую брюнетку с ногами капитана сборной по футболу.


Фото: Соцсети

Мне не нравится. А вам?

Сама же Анна гордится этой своей метаморфозой.

Пожалуй, процитирую:

Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом – час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя.

Час на дорожке после одной конфетки — ради чего? Ради того, чтобы выглядеть хуже, чем раньше?


Фото: Соцсети

У вас есть дети? Если бы ваша дочь упоролась фитнесом настолько, что стала бы выглядеть как крепкий паренёк, как бы вы себя повели?

Пацаны, а если бы ваша женщина повернулась на железе так, что вы перестали бы её узнавать, какими были бы ваши действия?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Мнение: БПЛА ZALA 421-16Е5G HD в Идлибе

10.10 / Мнение: Логичное поведение

23.07 / «Особый порядок»

26.12 / Мнение: И ЧЕМ же у меня не клипы?

16.02 / «Чтобы не участвовали во всех этих событиях»

18.02 / В Великобритании нашли письмо с предсказаниями о будущем

17.07 / СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик

23.03 / Астроном-любитель с Земли увидел вспышку сверхновой в созвездии Кассиопеи

28.06 / Прояснилось, почему Индия торопит Россию с поставками С-400

20.02 / Пострадали люди: под Кемерово произошло тройное ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика