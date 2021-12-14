Депутат Нилов рассказал о возможности выплаты 13-й пенсии до 31 декабря

Возглавляющий комитет ГД по труду депутат Ярослав Нилов пояснил о возможности выплаты 13-й пенсии до конца текущего года. Данное решение полностью зависит от профильных министерств и правительства.

По словам Нилова, народные избранники поддержат любой законопроект, который будет направлен на улучшение качества жизни российских пенсионеров. При этом данная инициатива может и не получить одобрения, так как предусматривает дополнительные расходы из федбюджета.

По мнению парламентария, не стоит выплачивать деньги сразу всем гражданам на пенсии, так как среди них имеются люди с внушительным доходом. Речь идет о коллегах Нилова и судьях. Очень важно уделить внимание тем пенсионерам, которые действительно нуждаются в денежной поддержке.

Ранее депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» внесли данный законопроект на рассмотрение правительства. Сергей Миронов, возглавляющий фракцию, призвал сделать эту поддержку пенсионеров ежегодной, сообщается в материале издания iReactor.