Ученые рассказали о зависимости уровня устойчивости людей к COVID-19 от их группы крови

Индийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили связь между устойчивостью людей к заболеванию COVID-19 и их группой крови. На основании результатов аналитической работы исследователи выделили основные закономерности в этом отношении.

В качестве информационной базы исследования медики, представляющие клинику Sir Ganga Ram Hospital (Дели, Индия), использовали данные 2586 пациентов, попавших в этот госпиталь с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус. При этом учитывалась группа крови каждого из исследуемых, а также их восприимчивость к инфицированию SARS-CoV-2, тяжесть последующего протекания болезни, период дальнейшего выздоровления и риск летального исхода от ковида. После подведения итогов аналитической работы специалистами был определен целый ряд закономерностей. Выяснилось, например, что мужчины, имеющие 3 группу крови, обладают большей склонностью к заражению коронавирусом, чем женщины с этой же группой крови. В большинстве случаев, риск заражения, группа крови и возраст не коррелировали прямым образом, однако одно исключение все же было обнаружено. Оно, в частности, касалось участников исследования с 4 группой крови: в данной категории люди в возрастном диапазоне старше 60 лет обладали более низким риском заражения, чем их более молодые визави.

Другие же закономерности стали более рандомными: так, на выздоровление от COVID-19 наиболее длительный срок требовался людям с второй группой крови и положительным резус-фактором, а быстрее всех восстанавливались те, у кого была первая группа крови с отрицательным резус-фактором. Наиболее же глобальная корреляция показала: люди с 2 и 3 группами крови коронавирусом заражались чаще, чем обладатели 1 и 4 групп крови.

“Но взаимосвязь группы крови и тяжести заболевания условна, поскольку не учитывает важный фактор – сопутствующие заболевания пациентов с COVID-19. Поэтому необходимы более серьезные исследования на эту тему, чтобы установить взаимосвязь между группами крови и коронавирусом”, – отметил один из авторов исследования Вивек Ранджан. К слову, он добавил, что никаких прямых связей между показателем группы крови пациентов и уровнем тяжести их заболевания ковидом, а также риском смертности от него, в ходе анализа данных выявлено не было. Материалы научной работы были опубликованы в frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Источник: cursorinfo.co.il