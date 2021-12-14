 

Употребление кураги, авокадо и кешью снижает риск развития инсульта

14.12.2021, 20:08, Разное
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Специалисты перечислили топ-5 продуктов, которые уберегают от развития инсульта. В список вошли курага, кешью, вяленые помидоры, авокадо и шпинат.
Люди, которые неправильно питаются, имеют склонность к развитию серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эксперты рекомендуют всю жизнь придерживаться сбалансированной диеты для предотвращения проблем со здоровьем. Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что человек должен получать из продуктов питания 4700 мг калия ежедневно. Снижение концентрации этого микроэлемента в крови связывают с развитием гипертонической болезни, что может привести к инсульту.

Употребление одного стакана кураги на 32% удовлетворяет дневную потребность организма в калии. Отличным решением для пополнения запасов вещества станет завтрак с авокадо. Этот фрукт богат на мононенасыщенные жиры, которые отвечают за синтез «хорошего» холестерина. Калия в одной чашке авокадо – 1116 мг (24% от суточной нормы). Кешью – лидер среди орехов по содержанию полезных элементов и витаминов, в нем много магния и калия.

Для предотвращения болезней сосудов нужно насыщать организм антиоксидантами. Для этого рекомендуют употреблять шпинат и вяленые помидоры. В стакане обработанных томатов содержится 45,9 мг антиоксидантов и 926 мг калия. Шпинат отличается большим количеством каротиноидов, витамина К, фолиевой кислоты, кальция и противовоспалительных веществ.

Источник: inosmi.ru



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