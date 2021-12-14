Мнение: Психологика событий. №16. Чем опасны куар-коды

Некоторые уже обрадовались, узнав, что власти “пошли на попятную” под волной народного гнева – отказавшись проталкивать самый одиозный свой проект, о запрете пользоваться транспортом в стране без куар-кодов о вакцинации. Однако второй законопроект – более общий и, стало быть, более опасный – о введении куар-кодов в общественных местах – преспокойно оставлен на рассмотрении, и его собираются принять буквально в ближайший четверг.

Правда, параллельно нас всячески успокаивают и умасливают всякими “утечками” – мол, условия получения кодов до такой степени смягчат, что их сможет получить едва ли не любой желающий при минимуме телодвижений. Однако остается вопрос – а что такое вообще это куар-коды? И надо ли соглашаться с их получением “на мягких условиях” – или же продолжать требовать их полной отмены?