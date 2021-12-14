Названы устройства, которые бросают вызов законам физики

Некоторые современные устройства воплощают в жизнь образы не только вчерашней фантастики, но и детских сказок. В наше время стало возможным то, чего в природе быть не могло вообще, уточняют эксперты.

Один из примеров – это висящий в воздухе магнитный шар на С-образной подставке. Это выглядит именно так, как описано во многих сказках! Шар еще и светится, меняя свой цвет. И жаль, что он еще не предсказывает будущее.

А разве платформа для «левитации» разных предметов не из той же серии? Существуют еще так называемые антигравитационные часы, которые могут создавать впечатления, якобы вода течет снизу вверх. Список таких технических чудес можно продолжить, отмечают эксперты.