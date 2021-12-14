 

В России изменились правила покупки игровых приставок PlayStation 5

14.12.2021, 19:56, Новости дня
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В РФ решили изменить правила продажи до сих пор дефицитных игровых приставок PlayStation 5, выпущенных в конце прошлого года японской компанией «Сони».

Напомни, что они с первого же дня после открытия продаж стали дефицитом по всему миру. Аналитики рынка рассчитывали, что уже через несколько месяцев консоли станут залеживаться на полках. Но не тут-то было.

В России ситуация еще хуже. Для того чтобы приобрести PlayStation 5, нужно чуть ли ни в конкурсе победить и получить-таки право заплатить за предел своих мечтаний. Это все очень напоминает старый добрый «совок», когда возможность купить электронику вроде телевизора получали либо, отстояв многомесячную очередь, либо выиграв в лотерею.



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