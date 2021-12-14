Коллаген поддерживает упругость кожи: правда и мифы о нем

Многие женщины приобретают кремы с коллагеном. Этот белок поддерживает упругость кожи и избавляет от морщин. Немало людей также принимает коллагеновые добавки с целью омоложения. Но часто это не приводит к желаемому эффекту. Почему так происходит? В статье мы расскажем правду об этом веществе и развенчаем распространенные мифы о коллагене.

Что это такое

Коллаген представляет собой белковое вещество. Он содержится в нашей коже, а также в костях, мышечной ткани и крови. Этот протеин делает кожу эластичной и поддерживает здоровье суставов.

Коллаген вырабатывается в нашем организме естественным путем. Как и другие белки, он “строится” из аминокислот, которые мы получаем из еды.

С возрастом образование коллагена уменьшается. Кожа теряет прежнюю упругость, на ней появляются морщинки. Поэтому многие люди пытаются восполнить дефицит этого белка с помощью кремов и пищевых добавок. Но это, как правило, не дает заметного омолаживающего эффекта.

Почему не помогают кремы

Существует распространенный миф, что коллаген из кремов впитывается в кожу и улучшает ее упругость. Однако чужеродный белок не может проникать в эпидермис. Молекула коллагена довольно большая и не может пройти через кожную клетку.

Поэтому применение кремов не имеет эффекта. Таким способом вы не сможете доставить коллаген в кожу и разгладить морщины.

Эффективны ли коллагеновые добавки

В продаже можно встретить множество коллагеновых добавок. Но их прием тоже не приводит к заметному омоложению кожи.

Коллаген из БАДов попадает в ЖКТ. Там он подвергается перевариванию. В результате это вещество не доходит до кожных клеток. Организм использует только свой внутренний коллаген, а не введенный извне.

Некоторые исследования показывают, что коллагеновые добавки улучшают состояние костей и суставов. Но эти БАДы практически бесполезны для сохранения молодости кожи.

Как повысить выработку коллагена

Можно сделать вывод, что получить коллаген извне невозможно. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы ваш организм вырабатывал это вещество в достаточном количестве. Для этого нужно обратить внимание на питание.

Чтобы стимулировать выработку коллагена, вы должны включать в свой рацион следующие нутриенты:

Витамин C. Содержится в цитрусовых плодах и болгарском перце. Глицин. Этой аминокислотой богат холодец, а также фруктовое желе и куриная кожа. Пролин. Чтобы получить это вещество, почаще употребляйте яичные белки, молочные продукты, капусту, спаржу и грибы. Цинк. Этот элемент содержится в красном мясе, бобах, орехах и семенах. Медь. Лучшие источники этого минерала – мясные субпродукты, чечевица, какао, орехи кешью и кунжут.

Все перечисленные вещества являются “строительным материалом” для образования коллагена внутри организма.

Заключение

Коллаген нельзя доставить в организм извне. Усилить его выработку можно только с помощью правильного и полноценного питания. Это поможет вам омолодить кожу и предотвратить появление морщин.