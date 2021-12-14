2022 год уже совсем скоро. Все астрологические события, которые нас ждут

Весьма напряженными были 2020-й и 2021-й годы: они принесли миру немало потрясений. По мнению астрологов, это было предсказуемо. Небесные тела образовывали не очень благоприятные соединения, что негативным образом отразилось на жизни многих людей.

Прогнозы на 2022 год более оптимистичные и обнадеживающие. Разбираем основные астрологические явления предстоящих 12 месяцев.

Ретроградная Венера

19 декабря 2021 года Венера начинает двигаться в обратном направлении. Так будет продолжаться вплоть до 30 января 2022 года. Период неоднозначный, но в какой-то степени полезный. Люди, которые находятся в романтических отношениях, задумаются над тем, есть ли у них будущее с текущим партнером, какие перспективы, правильный ли выбор сделан или нет. Данные сомнения позволят провести анализ всех отношений и сделать для себя правильный выбор, который в дальнейшем поможет избежать многих проблем и разочарований. Токсичные отношения не выдержат проверки ретроградной Венерой, зато гармоничные союзы укрепятся.

Возможно появление на горизонте бывших партнеров. Не стоит торопиться вычеркивать их из своей жизни. Возможно, нужно попробовать дать им второй шанс.

Венера также управляет финансовым сектором. Пока планета находится в ретроградной фазе, не рекомендуется инвестировать деньги в те или иные проекты (в том числе и приобретать недвижимость). Крупные покупки не будут удачными, поэтому лучше подождать до февраля.

Соединение Венеры и Марса

Раз в два года происходит подобное соединение. Оно является поистине уникальным, поскольку именно в данный период есть возможность «согласовать» наши романтические ценности с нашими страстными желаниями. Проще говоря, увеличиваются шансы встретить того партнера, которого так долго искали.

В предстоящем году соединение Венеры и Марса ожидается 16 февраля и 5 марта. Не упускайте возможность наладить свою личную жизнь и найти достойного человека. В эти даты старайтесь проявлять больше активности: не сидите дома, а посещайте различные мероприятия, заводите новые знакомства.

«Точка звезды Венеры»

Это очень благоприятный аспект соединения Венеры и Солнца. В такой период мы становимся более открытыми, нам легче донести свои мысли и эмоции до наших партнеров. В предстоящем году «точка звезды Венеры» будет 8 января и 22 октября. Используйте данные даты для откровенных бесед с любимым человеком. Благодаря открытому диалогу, проговариванию своих чувств вам удастся лучше понять друг друга, достичь взаимопонимания.

Ретроградный Меркурий

Название данного астрологического явления уже стало нарицательным. Все винят ретроградный Меркурий во всех бедах и проблемах. Плохая новость заключается в том, что обычно наблюдается три ретроградных Меркурия в год, но в 2024 году их будет четыре. Хорошая новость заключается в том, что не так страшен ретроградный Меркурий, как «его малюют».

Плюсы данного периода:

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Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями возможность переосмыслить многие вещи, по-новому на них взглянуть и найти правильный выход; завершить начатые дела; «реанимировать» старые проекты так, чтобы они принесли выгоду; воплотить в жизнь планы, на которые вы давно махнули рукой или отложили их реализацию в долгий ящик; сделать паузу в учебе или в работе, немного отдохнуть.

Первый ретроградный Меркурий ожидается в 2022 году уже 14 января. Следующий будет весной 10 мая, третий по счету – 9 сентября, четвертый – 29 декабря. При переходе в ретроград Меркурий будет находиться в земных знаках Козерога, Тельца и Девы. Это означает, что будут наблюдаться проблемы с долгосрочным планированием, возможны срывы сдачи каких-то проектов. Возникнут сложности с соблюдением установленных графиков и договоренностей.

По возможности планируйте на периоды ретроградного Меркурия уменьшение активности, особенно в бизнесе и карьере. Отправьтесь в отпуск или возьмите отгул, восстановите силы с помощью качественного отдыха, но не удаляйтесь слишком далеко от дома. Лучше останьтесь в своем населенном пункте, а путешествия в другие города и страны отложите до более благоприятных времен.

Большая активность Юпитера

Год начинается с позитивного влияния планету удачи и счастья Юпитера. В знаке Рыб она пробудет вплоть до 10 мая. Данный период очень благоприятен для творческого развития, для раскрытия своих талантов. Есть реальная возможность превратить хобби в вид заработка и даже бизнес.

Когда Юпитер находится в знаке Рыб, можно смело заниматься духовным развитием, самопознанием, самосовершенствованием. Это удачное время для формирования новых позитивных привычек. Если есть вредные привычки, то нужно начинать с ними борьбу и становиться на путь исправления. Юпитер обязательно наделит вас мощным зарядом энергии, чтобы вы справились со всеми трудностями.

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Кстати, в следующем году положительное влияние Юпитера будет наблюдаться также и в период с 28 октября по 20 декабря. Не упускайте возможности стать лучше и улучшить свою жизнь.

Соединение Юпитера и Нептуна

Это уникальное явление, которое происходит раз в 150 лет. И представьте, что нам выпал уникальный шанс с ним столкнуться и ощутить его влияние.

Юпитер соединится с Нептуном 12 апреля. Это счастливая дата, когда будет везти буквально во всем. Можно смело планировать важные дела на этот день. Дата подходит для любых начинаний, для реализации бизнес-проектов.

О личной жизни тоже не стоит забывать. Одинокие люди имеют все шансы встретить вторую половинку. Те люди, которые состоят уже в отношениях, могут получить предложение руки и сердца или просто их отношения с партнерами выйдут на качественно новый уровень.

Затмения в Тельце и Скорпионе

В предстоящем году ожидается четыре затмения:

солнечное в знаке Тельца 30 апреля; лунное в знаке Скорпиона 15 мая; солнечное в знаке Скорпиона 25 октября; лунное в знаке Тельца 8 ноября.

Это нормальное количество затмений как для одного года: нет отклонения от нормы, как это бывало в предыдущие годы.

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Период между солнечным и лунным затмениями называется «кармическим коридором». Таких коридоров ожидается в следующем году два:

с 30 апреля по 15 мая; с 25 октября по 8 ноября.

В эти периоды придется отрабатывать карму, расплачиваться за грехи прошлого, если таковые имеются. В периоды кармических коридоров нежелательно начинать какие-то новые дела. Также не рекомендуется выяснять отношения. Это может привести к ссорам. А ссоры, которые приключились в период кармических коридоров, могут привести к затяжным конфликтам.

В дни затмений лучше снизить активность, поменьше общаться и взаимодействовать с окружающими. Нежелательно заводить новые знакомства: рекомендуется отдохнуть и расслабиться в кругу самых близких. Дальние поездки стоит перенести на более благоприятный период.

Ретроградный Марс

Марс перейдет в ретроградную фазу 30 октября и пробудет там вплоть до 12 января 2023 года. Такое явление происходит раз в два года. Марс влияет на нашу амбициозность, активность в достижении целей, за деятельность, предприимчивость. В период ретрограда мы не будем чувствовать в себе силы для реализации каких-то масштабных проектов. Амбиций заметно поубавится. Возникнет желание расслабиться и пустить дела на самотек. Поэтому очень хорошо, что ретроградный Марс выпадает как раз на новогодние праздники.

Плюс данного периода заключается в уменьшении агрессии в целом. Люди станут более покладистыми, не захотят лишний раз устраивать провокации и доводить ситуацию до открытого конфликта.