 

Мнение: QR-код не расскажет рептилоидам ничего нового

14.12.2021, 19:50, Новости дня
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Есть кое-что загадочное для меня в поведении народа. Если вы современный человек и живете в России, в большом городе, в 2021 году, то у вас имеется как минимум:

ИНН, СНИЛС, паспорт, регистрация по месту жительства, сведения о вас на работе в отделе кадров (а также в университетах, школах, военкоматах, etc.), билеты на самолеты, поезда и дальние автобусы только по паспорту, гостиницы и серьезные офисы по паспорту, заграничные визы со справками о доходах и справками о состоянии счета, собственно банковский счет с карточкой, а то и не один, а это значит – информация о ваших тратах и переводах, сведения о вас, данные при получении кредитов, сама кредитная история, кассовые аппараты везде, медицинские карты у врачей в их учреждениях, часто уже электронные, компьютер-ноутбук-планшет с интернетом (жужжит, загружает и отправляет какие-то данные неизвестно куда), смартфон (с возможностью отследить ваши перемещения и разговоры), аккаунты в социальных сетях (чаще всего – несколько одновременно, где есть ваша внешность, родственники, друзья и еще уйма всего), и очень часто – аккаунты на Госуслугах с разными данными, и специальные базы по автомобилям, отслеживание ваших поисковых запросов, еще какие-то «кукисы» (это я уже плохо понимаю, но они тоже за вами следят), а еще примерно миллион видеокамер на каждом углу с возможностью опознания человека по лицу, миллион охранников на входе куда угодно, и это еще не все, но я устал продолжать.

И вы что, правда считаете, что после всего этого ковидный куар-код расскажет о вас что-то новое мировому правительству и рептилоидам? Вы правда думаете, что вы до этого были свободны как ветер, а тут вдруг вас отследят и повяжут по рукам и ногам?

Пусть наша жизнь – электронный концлагерь, но даже если и так, странно бегать по электронному концлагерю и кричать: а-а-а, нас отправляют в электронный концлагерь!

Ку-ку, мы уже давно там. Но есть и хорошая новость, которую шизики не поймут. Хорошая, но и немного грустная.

В подавляющем большинстве случаев – хоть с кодом, хоть без – мы никому не нужны.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского



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