 

В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации

14.12.2021, 19:46, Новости дня
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Данные о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса включат в ковидный сертификат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, информирует РИА «Новости».

Ранее Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. Она заявила, чтор регионы РФ должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19

Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.



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