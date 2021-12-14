В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации

Данные о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса включат в ковидный сертификат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, информирует РИА «Новости».

Ранее Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. Она заявила, чтор регионы РФ должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19

Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.