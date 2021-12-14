 

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах

14.12.2021, 19:46, Новости дня
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 14 декабря в первом чтении одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах.

Проект в первом чтении должны рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря. Законопроект рассматривали с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.

Согласно предложению, россияне смогут посещать общественные места, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо медотводе.

До 1 февраля, если нет этих документов, то можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты эту возможность оставят только россиянам с медотводом.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно. 



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