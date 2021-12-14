 

“Какие шикарные ноги”, “В таком платье можно залететь не только от мужа”. Дорофеева восхитила новогодним образом

14.12.2021, 19:39, Новости дня
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По сюжету певица в канун Нового года оказывается одна в лифте, который застрял.

“Давайте так: если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтобы она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже очень вкусно  Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только в таком платье”, – написала певица.

“Какие шикарные ноги”, – оценили образ артистки поклонники.

“В таком платье можно залететь не только от мужа”, – написали фолловеры.

“Не, ну я бы застряла с тобой в этом лифте с удовольствием”, – прокомментировала публикацию певицы украинская ведущая Маша Ефросинина.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

В 2015 году певица вышла замуж за коллегу Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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