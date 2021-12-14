 

В Южном Судане почти 100 человек умерли от неизвестной болезни

14.12.2021, 19:39, Новости дня
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Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков людей в районе, который сильно пострадал от недавнего наводнения. По словам одного из чиновников ведомства, первоначальные образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты проверки на холеру.

“Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски: они смогут собрать образцы у больных людей, однако по предварительным данным зафиксировано 89 летальных случаев”, – сообщила преподаватель Медицинского колледжа Университета Джубы Шейла Бая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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