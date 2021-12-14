В Южном Судане почти 100 человек умерли от неизвестной болезни

Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков людей в районе, который сильно пострадал от недавнего наводнения. По словам одного из чиновников ведомства, первоначальные образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты проверки на холеру.

“Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски: они смогут собрать образцы у больных людей, однако по предварительным данным зафиксировано 89 летальных случаев”, – сообщила преподаватель Медицинского колледжа Университета Джубы Шейла Бая.

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