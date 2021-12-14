“В приемной одного крупного бизнесмена”. Богдан рассказал, как познакомился с Зеленским

“В приемной одного крупного бизнесмена”, – ответил Богдан на вопрос журналиста, где он познакомился к Зеленским.

На уточнение, зовут ли этого бизнесмена Игорем, он сказал, что “и так понятно, кто этот бизнесмен”.

“Я не хочу… Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком”, – заявил Богдан.

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Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

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