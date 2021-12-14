Мнение: Всё падает

Хорошо, ЖЖ напомнил…

“Ютуб рухнул!

Нармальна… Не открывается Ютуб, вместо этого висит заставка “ремонтных работ”!! Вот это да! Как говорится, “живешь – до всего доживешь”. Смотрю по соцсетям – не открывается еще и почта на Гугле, облачные диски там же, еще куча каких-то гугловских сервисов, которые я даже не знаю… Странно, что сам Гугл пока вроде открывается. Прямо всё по анекдоту: “Замените мне этот диск с 2020 – в нем у вас вирус!”

Событие эпохальное, это вам не “ЖЖ завис”. Миллиарды людей во всем мире, не сумевшие “воткнуться” в Ютуп позырить видосы, сегодня лягут спать в депрессии, с ужасом осознавая, что в этом мире уже не осталось ничего стабильного.

UPD. Опять вроде заработал… Но осадочек остался” (2020).

А я ведь ей-богу не запомнил. Когда не так давно рухнул Фейсбук – даже не смог это связать, пребывал в святой уверенности, что это такой был “впервые беспрецедентный случай”! Вот ведь память человеческая…

Ну это ж все меняет. Получается, что всё как-то густо пошло, все эти глобальные мегакорпорации просто перестают справляться с потоками данных. В 2020 падал Ютуп, в 2021 на полсуток накрылся по всему миру Фейсбук… Все висит на тонком волоске.