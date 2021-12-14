 

Мнение: За призывы к санкциям против Белоруссии будут давать от 6 до 12 лет

14.12.2021, 19:18, Разное
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Режим Лукашенко лютует. Теперь за призывы к санкциям против Белоруссии можно присесть на срок от 6 до 12 лет.

Глава государства Александр Лукашенко 14 декабря подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций. Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до: шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет – когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет – если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.
Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил

https://www.belta.by/president/view/zakonom-vvoditsja-ugolovnaja-otvetstvennost-za-prizyvy-k-primeneniju-sanktsij-v-otnoshenii-belarusi-ee-474776-2021/ – цинк

По этой статье, всю шайку Тихановской и Латушко можно без особых проблем заочно осудить.
В Фесбуке и Твиттере сегодня было весело:

PS. Еще о санкциях. Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7291981.html. США поддержали введение европейских санкций против ЧВК "Вагнер". Местная "Аль-Каида" формально должна быть довольна действия союзников по борьбе с российским влиянием. В МИД РФ назвали санкции против ЧВК "Вагнер" не легитимными. Как и ранее, официальная позиция МИД РФ https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4993050 заключается в том, что ЧВК действуют автономно от российского государства.

Источник: Colonel Cassad



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