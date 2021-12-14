 

Компания Nvidia снова задерживает выпуск новых видеокарт

14.12.2021, 19:10, Новости дня
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По сообщению сетевых источников, один из ведущих мировых производителей видеокарт Nvidia снова решил задержать выход на рынок новых моделей видеокарт. На этот раз, речь идет в GeForce RTX 3080 и 3070 Ti, в которых объем памяти составит 12 Гб.

Напомним, что ранее презентация данных устройств была назначена на 17 декабря. Однако за несколько дней до мероприятия его перенесли.

При этом разработчик еще не назвал новую дату презентации, которую, очевидно, ждут не только эксперты, но и многие пользователи. Судя по всему, снова помешал глобальный кризис в поставках полупроводников, говорят эксперты. Скорее всего, видеокарты давно готовы, испытаны и перепроверены. Но надо же сразу после анонса открыть хотя бы предзаказ, для которого необходима первая партия товара.



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