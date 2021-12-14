Подруга пострадавшей при пожаре Хлебниковой рассказала о состоянии певицы

Певица Марина Хлебникова восстанавливается после трагедии, однако по-прежнему слаба, с трудом говорит, рассказала подруга артистки Нина Брусянова.

По ее словам, Хлебникова вышла с ней на связь из больницы, и сказала, что общение ей дается непросто

«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом», – цитирует Брусянову ФАН.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина, которая тоже хорошо общается с Хлебниковой, заверила, что исполнительница ощущает поддержку со стороны друзей и поклонников, потихоньку восстанавливается и не сдается, особенно она благодарна донорам, пишет «Вечерняя Москва».

Бывшая солистка «Миража» также высказалась о причине пожара, при котором пострадала Хлебникова. По ее словам, возгорание произошло вовсе не из-за сигареты, а в связи с коротким замыканием.

Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову перевели из реанимационного отделения в больнице в ожоговое.

Напомним, пожар в квартире актрисы начался 18 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Отмечалось, что в момент трагедии вместе с Хлебниковой в квартире находились ее дочь и родители. Именно дочь вызвала пожарных, почувствовав запах дыма.