 

Медведев заявил о предложении РФ начать работу с США по стратегической стабильности

14.12.2021, 19:02, Новости дня
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Российская сторона предлагает американской укрепить стратегическую стабильность, важно, чтобы США оставались верными этому курсу, сообщил заместитель председателя Собвеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продленном в прошлом году на пять лет ДСНВ. Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу», – написал Медведев в Facebook.

Он также указал на рост напряженности в мире из-за выхода из Договора по ПРО. Он привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, а также способствовал увеличению напряженности.

«Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений», – отметил он.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.

В 2019 году в Пентагоне заявляли, что администрация 45-го президента США Дональда Трампа не заинтересована в возрождении Договора по ПРО.



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