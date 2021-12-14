 

Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

14.12.2021, 19:02, Новости дня
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Дачники могут получить штраф от 5 до 10 тыс. рублей за неубранные снег, рассказали юристы.

Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива, сообщил РБК адвокат Евгений Яворский. «Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», – отметил эксперт.

Он также рассказал, что садовое некоммерческое товарищество (СНТ) является юридическим лицом, спрашивают с него строго. Председатель СНТ является должностным лицом, на которое накладывается ответственность за нарушения.

За превышение предельной высоты снега житель понесет административную ответственность. Физические лица заплатят штраф в размере 5-10 тыс. рублей, должностные лица – 25 тыс. рублей, а юридические – 300 тыс. рублей, указал Яворский.

Юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко рассказал, что при обнаружении слишком высоких сугробов в СНТ штраф составит 100 тыс. рублей. Он отметил, что административное взыскание предусматривается при несоблюдении СНТ требований по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.

При этом в ряде муниципалитетов могут действовать свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может составлять 5 сантиметров, а где-то – 10 сантиметров и больше.

 Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.



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