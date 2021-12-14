“Прямая угроза безопасности России”. Путин рассказал Макрону о “накачке” Украины современным оружием

“Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений… Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России”, – говорится в сообщении.

Отметим, на момент написания новости на сайте президента Франции информации о сегодняшнем телефонном разговоре Макрона и Путина не было.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

В 2015 году в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В декабре 2019 года в Париже состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

В заявлении Елисейского дворца от 6 декабря 2021 года говорится, что Макрон уже провел переговоры касаемо ситуации в Украине с главами США, Германии, Великобритании и Италии. Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, “чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины”, а также напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках “нормандского формата” под эгидой Франции и Германии.

9 декабря Макрон сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

В Офисе президента Украины анонсировали встречу Зеленского с Макроном и с новым канцлером Германии Олафом Шольцем на следующей неделе в Брюсселе.

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