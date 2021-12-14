Богдан об окружении Зеленского: У Владимира Александровича вы как деньги – сейчас гниете и вокруг вас одни крысы

“Ну что, ты не видишь, что коррупция везде? При [экс-президенте Петре] Порошенко такого не было, при [бывшем президенте Викторе] Януковиче такого не было. Никогда такого не было, того, что сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция – это вымогательство. [Было] “вот тебе, там, спасибо, помоги мне”, [а стало] “иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник”. Я не конкретно про [главу Офиса президента Андрея] Ермака – я про систему координат. Рыба гниет с головы. Не может быть в государстве система координат, когда царь хороший – два царя хороших, – а кругом все… Значит, вы такие правила установили – и он так работает, так живет”, – подчеркнул Богдан.

Он сравнил окружение президента с деньгами.

“Наличный доллар имеет две опасности. Первая опасность – это гниение или тление. Вторая – это крысы. У кого были банки или кто имеет отношение к банковской системе… Это отдельный вид бизнеса: когда эти доллары порванные… Когда их приносят, они в основном или погнили, или крысы их погрызли. Ну, вот за какой-то процент: где-то пять, где-то 10, где-то 20… Их меняют. Этим занимаются все коммерческие банки. Даже “Укрэксим”, где [председатель правления Евгений] Мецгер, – там тоже целая история, как они отправляли их в другое, правильное место. Вот у Владимира Александровича вы как те деньги: вы сейчас гниете, и вокруг вас одни крысы”, – отметил Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

В апреле 2019 года руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский был избран главой Украинского государства. Во втором туре он победил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В июле пропрезидентская партия “Слуга народа” выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство в Верховной Раде.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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