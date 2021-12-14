Ученые объяснили почему астматики реже страдают опухолями мозга



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Первые данные о возможной связи между астмой и сниженным риском развития опухолей мозга ученые Вашингтонского университета представили еще в 2013 году, но на тот момент они не смогли подтвердить эту гипотезу. Спустя два года та же группа исследователей опубликовала данные о том, что у детей, генетически предрасположенным к некоторым новообразованиям в мозге, астма развивается не с той же динамикой, как у населения в целом.

Дальнейшие лабораторные наблюдения показали, что опухоли у этих детей были вызваны взаимодействием между зрительным нервом и иммунными Т-клетками и клеток микроглии — подтипа глиальных клеток центральной нервной системы. Специалисты предположили, что поскольку астма является воспалительным заболеванием, вероятно, оно также имеет потенциальную связь с иммунными клетками.

В новом исследовании ученые из Вашингтонского университета решили проверить эту гипотезу на животных моделях. Они провели генетическую модификацию мышей, сделав их предрасположенными к опухолям зрительного нерва, а затем у части грызунов в возрасте 4-6 недель спровоцировали развитие астмы.

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Спустя три и шесть месяцев у мышей с индуцированной астмой не было никаких признаков новообразования в мозге. В то же время в контрольной группе грызунов без этого заболевания были выявлены признаки злокачественных новообразований. Таким образом ученые убедились, что в самом механизме развития астмы есть нечто, поражающее дыхательные пути, но защищающее мозг от раковых заболеваний.

Затем исследователи изучили «поведение» Т-клеток в обеих группах мышей и выявили явные различия. У зверьков с астмой была обнаружена повышенная экспрессия декорина в Т-клетках селезенки, лимфатических узлов и зрительных нервов. Как отметили ученых, у людей с астмой также наблюдается повышенная экспрессия этого белка. Очевидно, он оказывает некое антиканцерогенное действие.

«Конечно, мы не собираемся вызывать астму у людей, она тоже может быть смертельной болезнью. Однако наши результаты показывают, что мы можем потенциально «обмануть» Т-клетки, чтобы они не поддерживали образование и рост опухоли» — сообщил автор исследования, невролог Дэвид Гутманн (David Guttman).