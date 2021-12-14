Банкам разрешат повышать проценты по кредитам невакцинированным россиянам

Центробанк в ближайшее время намерен разрешить банкам и финансовым организация в любое удобное время повышать процентные ставки по кредитам и ипотеке для заёмщиков, не прошедших курс вакцинации. Об этом в частном порядке стало известно от специалистов финансового регулятора.

Источник уточняет, что Центробанк не уточняет точную величину повышения ставок, но ограничит её 50%. Также в ведомстве предложили отменить для непривитых граждан право на рассрочку по выплатам и ряда других льготных условий. Кроме прочего, банки могут не уведомлять таких клиентов о повышении ставки, а уже оповещать о точной сумме ежемесячной выплаты.

В случае отказа заёмщиков погашать задолженность банки имеют право её взыскать путём изъятия имущества должника и членов его семьи, а также в автоматическом порядке списывать деньги со счетов в любом из финансовых учреждений. Вместе с повышением ставок могут быть обнулены депозиты или применены другие санкции по решению кредитора.

После прохождения курса вакцинации клиент имеет право обратиться в банк с просьбой вернуть прежние условия выплаты кредита. Обращение будет рассмотрено в течение 3-6 месяцев.

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