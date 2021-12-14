В РФ начали проработку получения сертификата бессимптомно переболевшими COVID-19

В правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительством Российской Федерации совместно с экспертами общероссийского народного фронта завершается работа по отработке различных жизненных ситуаций с целью получения сертификата вакцинированного гражданами, имевшими положительный ПЦР-тест, но не обращавшимися в медицинские организации, переболевшими бессимптомно, привитыми «Спутником-V» за рубежом», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она отметила, что это касается как россиян, живущих в Донбассе и Южной Осетии, Абхазии, а также людей, привитых иностранными вакцинами.

«С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок – это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса», – добавила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.