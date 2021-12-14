 

В РФ начали проработку получения сертификата бессимптомно переболевшими COVID-19

14.12.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительством Российской Федерации совместно с экспертами общероссийского народного фронта завершается работа по отработке различных жизненных ситуаций с целью получения сертификата вакцинированного гражданами, имевшими положительный ПЦР-тест, но не обращавшимися в медицинские организации, переболевшими бессимптомно, привитыми «Спутником-V» за рубежом», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она отметила, что это касается как россиян, живущих в Донбассе и Южной Осетии, Абхазии, а также людей, привитых иностранными вакцинами.

«С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок – это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса», – добавила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / “Мужчина, который не предаст”. Экс-жена Узелкова обнародовала снимки с отцом

01.08 / “Красивая пара, но Вера красивее”. Брежнева и Меладзе устроили романтическую прогулку в Венеции

19.09 / Зеленский подписал закон об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов на местные выборы

19.10 / FAZ – стать моложе и женственнее — партия Меркель переосмысляет себя после исторического провала на выборах

04.09 / Экономика: «Сила Сибири-2» застрахует Газпром от проблем в Европе

26.02 / Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V»

20.07 / Мнения: Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

03.10 / Саакашвили объяснил выбор Кикабидзе лицом своей кампании

13.08 / Эксперты определили, когда наступает смерть мозга

12.11 / Депутат Госдумы объяснил поддержку поправок в бюджет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика