Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID

В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата… Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.

Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в РФ начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.

Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».