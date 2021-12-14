 

Богдан: Я сидел в своем кабинете, не в кабинете Зеленского. А Ермак в свой редко заходит

14.12.2021, 18:10, Новости дня
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“Владимир Александрович – он пришел из медиа-рынка. Мне приходилось первые пару месяцев… Там, слава Богу, Кабмин был не наш, Верховная Рада была не наша. А Офис президента я мог контролировать по телефону. Первых пару месяцев я мог себе позволить присутствовать при всех командировках каких-то, совещаниях и все, что там происходит. А дальше все понеслось в тартарары. Я сидел в своем кабинете – не в его. А Ермак в свой редко заходит. Он сидит в его кабинете целыми днями”, – подчеркнул Богдан.

По его словам, он “не водил за руку” Зеленского, когда возглавлял Офис президента.

Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность с мая 2019-го занимал Богдан.

Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – “вагнергейт” и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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