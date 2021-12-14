 

“Ого!”, “Отрыв башки”. Победительница “Холостяка 9” Квиткова снялась в образе hot mama

14.12.2021, 18:10, Новости дня
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“Горячая мама”, – подписала она фото на английском. 

“Ого, Даша!” – восхитились подписчики. 

“Даша, ну просто отрыв башки”, – написали фолловеры.

“Невероятно сексуальная”, – оценили фото поклонники.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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