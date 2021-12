Английская Премьер-лига или Серия А. “Динамо” продаст игрока сборной Украины в топ-чемпионат – СМИ

Миколенко перейдет в один из известных европейских клубов, стороны согласовывают последние детали соглашения, говорится в сообщении портала.

По данным Telegram-канала “Динамо Киев Inside”, защитник “Динамо” близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) “Эвертон”.

“Вчера утрясались финальные детали, в ближайшие часы ждите конкретики”, – отмечается в сообщении.

Журналист Эндрю Тодос со ссылкой на источники написал в Twitter, что предложения по Миколенко сделали “Эвертон” и один итальянский клуб, который не называется.

В то же время источник отметил, что переговоры ни с одним клубом не находятся на завершающей стадии.

According to our sources there has been an offer from Everton & an * club

But a move to either isn’t at an advanced stage just yet

Especially with the Everton managerial situation so volatile atm because if Benitez goes before January then the Digne situation resolves easily https://t.co/h2LOyx17Z4

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 14, 2021

Об интересе к Миколенко со стороны итальянского клуба Серии А “Дженоа” писало 8 ноября Il Secolo XIX. Издание из Генуи отмечало, что защитника “Динамо” хочет видеть в команде главный тренер Андрей Шевченко, который до этого был наставником сборной Украины.

Контекст:

По данным портала Transfermarkt, 22-летний Миколенко сыграл за сборную Украины 21 матч, он дебютировал за национальную команду при тренере Шевченко.

“Эвертон” после 16-ти туров в АПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место из 20 команд. В активе “ирисок” 18 очков – пять побед, три ничьих и восемь поражений. Тренирует “Эвертон” испанский наставник Рафаэль Бенитес.

