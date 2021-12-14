CNN – Пентагон решил никого не наказывать за авиаудар по гражданским в Кабуле

Минобороны США не станет привлекать к ответственности военных, причастных к августовскому налёту беспилотника, в результате которого погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. По мнению критиков, Пентагон принял «шокирующее» и «опасное» решение, пишет CNN.



Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин решил, что ни один американский военный не будет наказан за августовский авиаудар в Кабуле. В результате этого нападения беспилотника погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей, пишет CNN.

Остин поручал руководителям Центрального командования и Командования спецопераций дать свою оценку инциденту, который, согласно более раннему анализу, «не нарушал законы, включая правила ведения войны». В своих рекомендациях ведомства посоветовали не привлекать к ответственности причастных к атаке, отмечает телеканал.

«Секретарь рассмотрел эти рекомендации. Я не буду вдаваться в подробности. Некоторые из них по понятным причинам засекречены, но он их одобрил, — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — Поэтому я не ожидаю, что возникнут вопросы о личной ответственности в отношении авиаудара 29 августа».

Иными словами, Пентагон не будет наказывать ответственных за это нападение на гражданских. Примечательно, что ведомство признало, что совершило «трагическую ошибку» в Кабуле только спустя две недели после случившегося под давлением СМИ, напоминает CNN.

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявлял, что военные часами следили за передвижением машины, которую приняли за транспортное средство террористов. Американские военные были убеждены, что автомобиль «представляет опасность» и его необходимо уничтожить.

За три дня до этого организация ИГИЛ-К* совершила теракт у одного из входов в международный аэропорт Кабула, в результате чего погибли 13 военнослужащих США и ещё большее количество афганцев. Угроза нового нападения на фоне вывода американских войск из страны усилила давление на Пентагон, что привело к «неудачному удару» беспилотника.

Но авиаудар не устранил «неминуемую угрозу» теракта. Вместо этого военные убили афганца Земари Ахмади. Он работал в гуманитарной некоммерческой организации Nutrition and Education International (NEI) и подавал заявку на визу для переезда своей семьи в США. В результате нападения беспилотника погибли ещё девять человек, в том числе члены семьи Ахмади, поясняет CNN.

Президент NEI Стивен Квон раскритиковал решение Министерства обороны США. «Это шокирующее решение. Как наши военные могут по ошибке лишить жизни 10 драгоценных афганцев и никого не привлечь к ответственности?» — недоумевает он. «Когда Пентагон снимает с себя ответственность, он шлёт опасный и вводящий в заблуждение сигнал о том, что его действия были так или иначе оправданы, увеличивая риски безопасности и делая эвакуацию ещё более неотложной», — считает Квон.

Решение главы Пентагона не наказывать причастных к ошибочному авиаудару контрастирует с обещанием, которое он давал месяц назад. Остин заявлял, что намерен «скорректировать» политику и процедуры Минобороны США, чтобы лучше защитить гражданское население, обращает внимание CNN.

Журналисты поинтересовались у Кирби, почему Остин не стал настаивать на наказании виновных в авиаударе. «В данном конкретном случае не было достаточно веских оснований для личной ответственности. Но это не означает, что департамент закрывает глаза на высокие стандарты поведения и лидерства», — заверил чиновник.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.