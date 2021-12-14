 

NTD – в Аргентине появился гигантский портрет Лионеля Месси

14.12.2021, 18:08, Новости дня
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В родном городе Лионеля Месси Росарио появился 70-метровый портрет знаменитого аргентинского футболиста. Как передаёт NTD, по словам автора картины, Месси, которого считают одним из лучших футболистов всех времён, добился всего, преодолев множество трудностей, поэтому он является примером для своих соотечественников.

Гигантский портрет Лионеля Месси украсил многоэтажку в его родном городе Росарио. Изображение высотой 70 метров нарисовал художник Лисандро Уртеага.

ЛИСАНДРО УРТЕАГА, художник: Лео достиг всего, что у него есть, преодолев много препятствий, некоторые — ещё в детстве. У него было много трудностей, но он справился со всеми и стал примером для нас.

Картина называется «Из другой галактики и моего города». На ней Месси изображён в бело-голубой футбольной форме, повторяющей цвета аргентинского флага и формы национальной сборной.
Недавно знаменитый форвард получил свой седьмой «Золотой мяч». Он также шестикратный обладатель «Золотой бутсы».

Месси начал клубную карьеру в испанской «Барселоне». Этим летом бомбардир перешёл в «Пари Сен-Жермен». Он также выступает за сборную Аргентины.

Лионеля Месси считают одним из лучших футболистов всех времён.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2021 года.



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