 

Дело с душком: как люди теряют обоняние из-за COVID-19

14.12.2021, 18:04, Разное
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Потеря обоняния и вкуса— верные спутники COVID-19. У некоторых людей эти симптомы сохраняются спустя месяцы после болезни. Одним неприятен вкус любимого кофе, другие чувствуют запах табака там, где его нет. Появились даже вакансии «COVID-сомелье» у некоторых крупных винотек, на работу требуется специалист, частично утративший обоняние, который поможет людям с аналогичной проблемой подобрать напиток по изменившемуся вкусу. 

Состояние, при котором запахи изменяются называется паросмия, а если вам кажется, что вы чувствуете запах, хотя его объективно нет— это фантомия. Полную потерю обоняния называют аносмией, а частичную — гипосмия. До недавнего времени было непонятно, почему COVID-19 вызывает такие разные симптомы и с чем они связаны. 

Обычно паросмию и фантомию не разделяют в исследованиях, специалисты не собирают количественные данные, а полагаются на почти анекдотические рассказы пациентов об огурцах с запахом тухлых носков. Однако группа исследователей из  Центра химических чувств Монелла смогла выявить целый ряд закономерностей, которые проливают свет на биологическую природу искажения обоняния. 

COVID-19 и мозг 

Собрали все данные о том, как коронавирус воздействует на мозг и центральную нервную систему. 

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«У пациентов очень разный опыт искажения обоняния, некоторые более серьезны, чем другие, и способны оказывать значительное влияние на качество их жизни», – сказал ведущий автор Роберт Пеллегрино, доктор философии. — «Например, пациенты часто сообщают, что у них даже развивается депрессия из-за того, что им постоянно напоминают об их измененном восприятии запахов».

Ученые создали опрос, который позволил собрать количественные данные для описания потери или искажения обоняния. В итоге удалось собрать информацию о том, с чем они связаны. 

Так паросмия чаще развивался у молодых женщин, при этом фантомия чаще проявлялась в возрасте 41-50 лет, а полная или частичная потеря обоняния в пожилом возрасте. Помимо инфекции на чувствительность к запахам влияли травмы головы, обычно они приводят к фантомии. По разному идет и восстановление чувствительности. 

В итоге у исследователей сформировалась теория, согласно которой паросмия возникает из-за поломки сенсорного нейрона в носу. В норме он должен быть настроен на один запах, но из-за инфекции ошибается и распознает совсем другой. А фантомия наоборот, формируется в мозгу, который сам генерирует сигнал о наличии запаха. По сути это обонятельная галлюцинация. Ученые хотят проверить свою теорию на живых пациентах, чтобы помочь им в дальнейшем избавиться от назойливых искажений и вернуть качество жизни. 



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