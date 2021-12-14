 

Сваха Сябитова дала важный совет будущим молодоженам

14.12.2021, 18:00, Разное
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В уходящем году около 20% всех браков в Москве были зарегистрированы в красивые даты. Одним из самых популярных чисел в 2021-ом году стало 21-ое августа – в эту зеркальную дату брачными узами соединили себя 3700 московских пар. Однако Роза Сябитова уверена, что эти цифры не имеют никакого отношения ни к счастью в семье, ни к долговечности супружеского союза.

Главная сваха страны настоятельно советует молодым людям опираться на факты вместо того, чтобы верить в фантастические истории, придуманные кем-то. Сябитова вспомнила, что 8-ого августа 2008-ого года в ЗАГСах тоже было очень много заявлений от будущих молодоженов – все хотели зарегистрировать брак в эту особенную дату. Однако, как показала статистика разводов, красивые цифры не помогли.

В комментарии радио “Говорит Москва” ведущая “Давай поженимся!” отметила, что нынешняя молодежь и так достаточно инфантильна: верит в то, что в браке все само по себе срастется, а деньги сами упадут с небес. Однако само по себе ничего не бывает, и никакие волшебные цифры в этом деле не помогут: как ни крути, а факты все же надежнее.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что обиженная Роза Сябитова плюнула в российских мужчин, которые во многих семейных проблемах виноваты сами.



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