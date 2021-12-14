Xiaomi распрощается с брендом Mi

В сети появилось подтверждение о том, что китайская компания Xiaomi больше не будет использовать знаменитый бренд Mi на упаковках к своей продукции. Более того, источники из самого производителя утверждают, что такое решение уже принято, и оно окончательное.

В дальнейшем на упаковках мы увидим надпись Mi Cloud, говорят специалисты. Изображения продуктов с обновленными названиями уже можно найти на разных ресурсах.

С другой стороны, такие гаджеты, как Xiaomi Mi 10 Pro, начали выпускать с более простым названием Xiaomi 10 Pro. Свое решение представители китайской компании поясняют тем, что покупатели якобы начинали путаться в обозначениях Xiaomi и Mi. Не всегда люди воспринимали это как один и тот же источник продукции.