Появились новые подробности о будущем iPhone 14 Pro

Ранее в сети уже появлялась информация о будущем смартфоне iPhone 14 Pro. Теперь же опубликована новая порция данных, которые только подтверждают ранее «слитую» инсайдерами.

Итак, к сентябрю будущего года «Яблочная» компания готовит очередную линейку из четырех моделей iPhone четырнадцатого поколения. Более дорогая версия Pro получит экран с диагональю 6,7 дюйма. Такого же размера дисплей установят на iPhone 14 Pro Max. В базовой версии данный показатель равняется 6,1 дюйма.

Основной блок камер состоит из не самых мощных, но качественных датчиков для видеосъемки. Максимальное разрешение составит 48 Мп. По сравнению с тринадцатой линейкой вырастет объем оперативной памяти. Он составит 8 Гб вместо нынешних 6 Гб для базовой модели. Минимум накопителя останется прежним – 64 Гб, но возможно пошаговое наращивание.