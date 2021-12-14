Голикова призвала регионы обеспечить запас лекарств и кислорода перед праздниками

Регионы РФ должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«На прошлой неделе в пятницу я проводила заседание оперативного штаба (по борьбе с распространением коронавирусной инфекции). Поручено регионам… обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам, имея ввиду составление графиков работы медицинский организаций и медицинского персонала, обеспечение необходимых запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, достаточный объем коечного фонда, а также резерв кислорода», – передает РИА «Новости» ее слова.

Голикова добавила, что необходимо учитывать нестабильность ситуации с распространением заболевания. «Регионы не должны торопиться ограничения в предпраздничные периоды, когда скапливаются люди и проводятся корпоративы», – отметила вице-премьер.

Ранее врач-инфекционист рассказал, как увеличить эффективность медицинской маски для тех, кто собирается на новогодний корпоратив. Дополнительную защиту помогут создать увлажняющие или интраназальные капли, они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса.