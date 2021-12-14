 

Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19

14.12.2021, 17:34, Новости дня
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.

«Переболевшие более, чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», –  говорится в Telegram-канале оперштаба.

Тем, кто переболел менее, чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться до конца срока действия сертификата переболевшего, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.

Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия 1 год.

Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС. ИНФО», в поликлинике.

Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия будет дольше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.



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