Верховная Рада приняла закон о финансовых услугах и финансовых компаниях
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, законы Украины “О Национальном банке Украины”, “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине”, “О банках и банковской деятельности” и ряд других.
Он определяет терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг; виды финансовых услуг; основы взаимодействия предоставлятеля финансовых услуг с клиентами и защиты их прав; основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг; основы государственного регулирования и надзора за деятельностью по оказанию финансовых услуг.
Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії», #ЗП5065 pic.twitter.com/POst1V5oND
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021
Нацбанк приветствовал принятие нового закона и назвал его ключевые нововведения:
пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг;
упрощение порядка приобретения или увеличения существенного участия в финансовой компании или ломбарде – оно больше не потребует предварительного согласования регулятора;
риск-ориентированные регулирование и надзор (требования и правила надзора за финучреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и рисков), а также введение надзора за рыночным поведением;
упрощение доступа на рынок для финкомпаний и ломбардов и новые возможности для них;
новые требования, призванные повысить качество корпоративного управления;
возможность для финучреждений передать ряд своих функций на аутсорсинг
возможность для НБУ применять меры раннего вмешательства для предотвращения нарушений;
создание регуляторной платформы для тестирования инновационных услуг.
Закон вступит в действие с 1 января 2024 года.
Контекст:
В первом чтении этот законопроект был принят 27 апреля.
В феврале в Нацбанке объясняли, что документ станет рамочным законом для всех финуслуг в Украине и определит единые базовые подходы к их регулированию и защите прав потребителей, а также регулированию финансовых компаний и ломбардов.
Сейчас действующим является закон “О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг”, который был принят в 2001 году и с тех пор комплексно не пересматривался.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет