 

Украина и Швеция подписали соглашение в области обороны

14.12.2021, 17:26, Новости дня
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“В дополнение к продуктивному диалогу, подписано новое соглашение с министром Петером Гульквистом. Я благодарен за всеобъемлющую поддержку и укрепление двусторонних отношений”, – написал Резников, который с 13 декабря находится в Швеции с официальным визитом.

#Ukraine and #Sweden continue cooperation in the field of defense! Today, in addition to a productive dialogue, a new Agreement was signed with #försvarsminister Peter Hultqvist. I thank our friends for their comprehensive support and strengthening of bilateral relations * pic.twitter.com/o5s70HNBOn

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 14, 2021

Контекст:

В середине сентября 2021 года СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

В ЕС видят возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере, говорил глава Евросовета Шарль Мишель 12 октября. 

В ноябре министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна готова отправить в Украину своих военных в рамках учебной миссии под руководством Европейского союза. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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