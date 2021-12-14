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В Рыбинске отмечают 45-лет со дня открытия троллейбусного движения

14.12.2021, 16:26, Новости
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Сегодня предприятие «Рыбинскэлектротранс» отмечает день рождения.

45 лет назад на городские улицы вышел первый троллейбус. В день юбилея на торжественном мероприятии, которое состоялось в троллейбусном депо, подводили итоги большого пути.

Четыре с половиной десятилетия назад в Рыбинске открыли первый троллейбусный маршрут №1. Он соединял троллейбусное депо на улице Ворошилова и Садовый переулок. Маршрут обслуживали всего два троллейбуса.

– Работали мы всегда напряженно и тяжело, потому что не может по-другому складываться работа транспортного предприятия. В шесть утра под дождем и снегом водитель должен вставки поменять, и выехать строго по расписанию. Или, к примеру, контактная служба. Пусть ветер и мороз, но если что-то случилось, нужно выезжать, устранять, запускать движение. Ремонтная служба при любой погоде должна чинить, восстанавливать. Вот такая у нас работа, – сказал Владимир Матросов, директор «Рыбинскэлектротранс».

Сегодня пассажиров обслуживают четыре регулярных троллейбусных маршрута, протяженность контактных сетей – 160 километров. В день на городские линии выходит 40 единиц техники, её работу обеспечивают 140 водителей и примерно столько же кондукторов. Рыбинские троллейбусы перевозят порядка 10 миллионов пассажиров в год.

– Хочу пожелать каждому работнику троллейбусного управления, чтобы предприятие развивалось. Надеюсь, что прошли сложные времена, и мы сможем получить федеральную поддержку на замену подвижного состава. Пожелаю, чтобы строительство нового завода по производству электробусов пошло предприятию на пользу, – подчеркнул Алексей Рябченков, первый заместитель главы города.

Сегодня коллектив предприятия принимал поздравления. Руководящий состав, водителей, ремонтников, кондукторов за самоотверженный труд, верность профессии отметили почетными грамотами и благодарностями главы города, областного и городского департаментов транспорта. Благодарностями за безаварийную езду и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения транспортников отметили сотрудники ГИБДД.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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