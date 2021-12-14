 

Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

14.12.2021, 17:16, Разное
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Многим посетителям зимний сезон в зоопарках кажется скучнее летнего из-за того, что некоторые животные переходят в крытые вольеры, а другие и вовсе впадают в спячку. Впрочем, есть и такие звери, которые только рады появлению новых объектов для игр.

Так, сотрудники Калининградского зоопарка вылепили из снега в вольере рыси Сатика фигуру медведя. Дикая кошка очень трогательно стала обниматься со своим новым “другом”. Впрочем, как признались очевидцы, долго это не продлилась, и уже спустя 15 минут Сатик потерял интерес к столь оригинальной снежной бабе.



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