Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

Многим посетителям зимний сезон в зоопарках кажется скучнее летнего из-за того, что некоторые животные переходят в крытые вольеры, а другие и вовсе впадают в спячку. Впрочем, есть и такие звери, которые только рады появлению новых объектов для игр.

Так, сотрудники Калининградского зоопарка вылепили из снега в вольере рыси Сатика фигуру медведя. Дикая кошка очень трогательно стала обниматься со своим новым “другом”. Впрочем, как признались очевидцы, долго это не продлилась, и уже спустя 15 минут Сатик потерял интерес к столь оригинальной снежной бабе.