 

Хор имени Александрова разгромил Моргенштерна в рэп-баттле

14.12.2021, 17:11, Разное
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14 декабря в Москве состоялось главное событие в истории отечественного рэпа:

В красноречии состязались солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и музыкант Алишер Моргенштерн, участвовавший в мероприятии по видеосвязи. Безоговорочную победу в словесном поединке одержали представители министерства обороны.

разгромил Моргенштерна в рэп-баттле– Для нас это абсолютно новый формат, но мы обязаны говорить с молодёжью на одном языке. Не скрою, сначала было даже немного страшно, однако всё оказалось достаточно просто. Талантливых людей у нас в ансамбле много, поэтому с текстом проблем не возникло. Что же касается непосредственно исполнения, было несколько ошибок, но в целом я доволен. Так что мы будем и дальше участвовать в подобных мероприятиях, – заявил художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.

Судьями рэп-баттла выступили ведущие представители российской культуры – режиссёр Никита Михалков, музыканты Олег Газманов и Денис Майданов, заместитель министра культуры Алла Манилова и советник президента Владимир Мединский. По итогам тайного голосования Моргенштерн получил 1 балл, а ансамбль имени Александрова – 4.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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