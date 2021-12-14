 

Эксперт объяснил, почему сейчас следует воздержаться от покупки авто

14.12.2021, 17:10, Разное
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За 2021 год средняя стоимость автомобилей в РФ выросла на 20-25%. Этот и другие факторы автодилеры рекомендуют брать во внимание, прежде чем покупать новую машину.
Растущая инфляция стала причиной удорожания автомобилей в России. Это связано с тем, что увеличились в цене комплектующие, запчасти и чипы, которые используются при сборке нового авто. Но резко возросшая цена – особенность не только в России. Во всем мире наблюдается дефицит оборудования и повышенный спрос на машины, что автоматически делает их дороже.

Эксперты акцентируют внимание на том, что не стоит сразу бежать в автосалон после просмотра яркой рекламы, необходим тщательный выбор. Статистика и так говорит о том, что количество прямых посетителей автосалонов уменьшилось. Люди стали сдержаннее в плане покупок и тщательно размышляют о выборе, что опять же обусловлено экономическим фактором.

Дилеры сообщают, что на дефицит автомобилей влияют проблемы с логистикой и ковид-ограничения. Это повышает цену на товар, так как на доставку тратится значительно большая сумма денег, чем раньше.

Вице-президент РоАД Денис Мигаль призывает воздержаться от покупки нового автомобиля. Если в семье уже есть нормальная машина, то не стоит её пока менять на другую. Также эксперт рекомендует приобретать автомобиль по средствам, а не прибегать к кредитам и тратить последнее.

Источник: www.ridus.ru



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