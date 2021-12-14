 

Стало известно, когда компания Apple выпустит принципиально новый iPhone

14.12.2021, 16:58, Новости дня
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Авторитетный источник, очень близкий к американской компании Apple, открыто сообщил, что производитель намерен представить в 2023 году смартфон принципиально новой конструкции. При этом выход на рынок 14-й линейки осенью будущего года состоится по графику.

Очевидно, новинка может перевести большинство ныне выпускаемых мобильных гаджетов в разряд устаревших электронных устройств, утверждает источник. Однако ориентироваться на 2023 год следует с поправкой на то, что разработка новинки может задержаться и до 2024-го.

По предварительным данным, Apple выпустит смартфон с гибким экраном, размер которого в разложенном состоянии составит 8 дюймов по диагонали. Впрочем, образцы таких гаджетов уже представили конкуренты.



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