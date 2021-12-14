Анна Седокова рассказала, что мечтает о четвертом ребенке

Анна Седокова выложила в инстаграм-блоге очередной пост. В нем артистка поделилась с подписчиками планами на будущее в своем союзе со спортсменом Янисом Тиммой. Певица рассказала, что рассчитывает на скорое пополнение в семье.

Четвертый ребенок

Анна активно обустраивается в США, куда вынужденно переехала из-за супруга, занимающегося своей спортивной карьерой. Но Янису Тимме не удалось заключить там контракт. К тому же баскетболист лишился работы – от продолжения сотрудничества с ним отказался клуб «Уникс». Теперь Седоковой приходится обеспечивать как детей, так и безработного супруга. Несмотря на временные проблемы, женщина оптимистично смотрит в будущее и уже задумалась о пополнении семьи.

В посте Анна написала, что мечтает дарить своим поклонникам радость на концертах. Также артистка хочет реализации в профессии, счастья своим детям и желает мужу гениальной игры. А еще женщина мечтает родить четвертого ребенка.

Напомним, у Седоковой уже есть трое детей от предыдущих браков: сын Гектор и дочери — Алина и Моника. Последняя живет в США со своим отцом. У Яниса Тиммы тоже есть наследник от первого союза. Анна может общаться с Моникой только на территории Америки. В прошлый раз она показывала в «Инстаграме» завтрак с ребенком и делилась впечатлениями о чужой стране.