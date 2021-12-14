Пьяный ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею из-за проблем с работой

В Москве на автобусной остановке «Рязанский проспект» прохожий ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею.

Мужчина напал на курьера, которой ждал свой автобус. По словам очевидцев, нападвший вел себя неадекватно. «Он кричал на курьера, оскорблял его. Главной его претензией была фраза: «Из-за тебя у меня нет работы», – рассказал «Комсомольской правде» очевидец.

После этого он достал из кармана нож и ударил доставщика еды в шею. Пострадавшему мужчине прохожие вызвали скорую.

«Сейчас пострадавший 20-летний курьер находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», – сообщил источник в экстренных службах.

Подозреваемый в покушении на убийство уже доставлен на допрос. Это 40-летний житель Кемеровской области. Установлено, что в момент преступления мужчина был пьян. В ближайшее время против него возбудят уголовное дело.

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