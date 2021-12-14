 

Оставшаяся без рук из-за ревности мужа россиянка получит 370 тыс. евро

14.12.2021, 16:51, Новости дня
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им 450 тыс. евро, решение опубликовано на сайте страсбургского суда во вторник.

В жалобе говорится о делах четырех женщин: Натальи Туниковой, ударившей мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти, передает «Рамблер».

По этим случаям суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.

Грачева получит самую большую выплату – 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Также суд постановил выплатить женщинам по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.

ЕСПЧ считает, что российские власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «в виду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, в решении суда говорится об «отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе», а также «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».

Суд посчитал, что власти не могут эффективно рассматривать дела такого рода и бороться с проблемой домашнего насилия на системном уровне в виду «несовершенства законодательной базы», в связи с чем они рекомендовали правительству РФ «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».

«До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой», – говорится в заключительной части вердикта.

Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Летом 2020 года Грачева объявила о свадьбе, в 2021 году она родила третьего ребенка.



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