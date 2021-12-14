 

Илон Маск планирует превращать углекислый газ в ракетное топливо

14.12.2021, 16:42, Новости дня
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“SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращение его в ракетное топливо. Если интересно, присоединяйтесь”, – сообщил Маск.

Затем изобретатель добавил, что эта программа также важна для освоения Марса.

За считанные часы сообщение Маска набрало тысячи лайков.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

Контекст:

В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. На 14 декабря Bloomberg оценивает его состояние в $254 млрд, Forbes – в $253,8 млрд.

9 ноября Bloomberg писало, что Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Падение началось после опроса в Twitter. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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