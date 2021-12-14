 

СБУ сообщила о разоблачении крупнейшей схемы по продаже поддельных COVID-сертификатов

14.12.2021, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки. Как свидетельствуют предварительные данные, “прибыль” злоумышленников составляла более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовали два жителя Киева. Они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов Украины.

“За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг “Дія”. Для передачи “списков” для оформления фиктивных документов организаторы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги”, – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

18.11 / Депутат Европарламента начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси

23.07 / Стало известно о планах США вывести войска из Ирака до конца года

16.09 / “После первого обстрела поехал осмотреть последствия и получил ранение”. Главу администрации Счастья прооперировали

04.07 / Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

28.04 / Киевский облсовет возглавила жена нардепа от “Слуги народа”, который выиграл довыборы у Ляшко

23.02 / «Вероятный кандидат» — Трамп надеется побороться за президентское кресло в 2024 году

04.11 / В Латвии разрешили увольнять невакцинированных от COVID-19 работников

01.12 / Newsweek – из-за распространения штамма «омикрон» в Англии вернули масочный режим в транспорте и магазинах

11.07 / Вернуть альянс Европы и России — историческая и геополитическая необходимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика