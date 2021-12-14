СБУ сообщила о разоблачении крупнейшей схемы по продаже поддельных COVID-сертификатов

“За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки. Как свидетельствуют предварительные данные, “прибыль” злоумышленников составляла более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовали два жителя Киева. Они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов Украины.

“За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг “Дія”. Для передачи “списков” для оформления фиктивных документов организаторы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги”, – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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